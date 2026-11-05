Минтруд предложил учитывать банковские обороты при назначении единого пособия

Обороты по банковским счетам заявителей планируется начать учитывать с 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия на детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

В ведомстве отметили, что соответствующие изменения в правилах предоставления выплаты вынесены на общественное обсуждение. С 1 января по 1 апреля 2027 года сведения по счетам будут учитываться только для аналитики, а с апреля результаты проверки начнут применяться при рассмотрении заявлений. Сейчас аналогичный механизм действует в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Согласно новым правилам, сумма оборотов по счетам не должна превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. При расчете доходов будут учитываться зарплаты, социальные выплаты, премии, поступления от самозанятости и другие источники. Из расчета исключат переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, а также документально подтвержденные доходы от продажи имущества.

Кроме того, Минтруд предложил уточнить требования к минимальному заработку для получения единого пособия – с января он должен составлять не менее 10 МРОТ в год. Условия не распространяются на граждан с объективными причинами для отсутствия заработка, среди которых беременность, забота о близких с инвалидностью и болезнь.