Продажи билетов на концерты выросли примерно на 30% за год

Рост продаж билетов на стадионные концерты в России составил 41,4% за девять месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют данные крупнейших билетных площадок, опрошенных изданием "Коммерсантъ".

На платформе "Яндекс Афиша" за указанный период было реализовано билетов на сумму 9,2 млрд рублей, что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из этой суммы 4,35 млрд рублей пришлось именно на стадионные концерты. В количественном выражении продажи в этом сегменте выросли на 34,4%, достигнув 791,4 тыс. билетов.

Средний чек на стадионные мероприятия увеличился на 7,4% и составил 10,5 тыс. рублей. По всем концертным направлениям средний чек вырос на 8,6%, достигнув 6,3 тыс. рублей.

Платформа Kassir.ru также зафиксировала значительный рост в сегменте стадионных концертов. За девять месяцев 2026 года количество проданных билетов в этой категории увеличилось на 49,5% по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении рост составил 70,2%. Средняя номинальная стоимость билета при этом повысилась на 13,8%.