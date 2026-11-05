Ущерб от экономических преступлений достиг рекордных 457,1 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в России за девять месяцев 2026 года достиг рекордных 457,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы Министерства внутренних дел РФ, на которые ссылается ТАСС.

Общее количество выявленных преступлений экономической направленности выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 95,2 тыс. случаев. При этом подавляющее большинство из них — 71,1% — относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Суммарный ущерб от всех видов преступлений в стране за первые девять месяцев текущего года оценивается в 656,4 млрд рублей. Основная часть этого ущерба, а именно 92,5%, пришлась на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа.

Для сравнения, по данным МВД за январь–август 2026 года материальный ущерб от экономических преступлений составлял 397,2 млрд рублей, что указывает на значительный рост показателя в сентябре. Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан отмечал, что сумма ущерба от преступлений в экономической сфере сопоставима с бюджетом одного российского региона. Он также обращал внимание на тревожную тенденцию: показатели возмещения нанесенного ущерба резко снижаются.