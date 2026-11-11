Украинские мошенники могут выдать свой звонок за обращение российского банка

Украинские мошенники могут выдать звонок за обращение российского банка, сославшись на ограничения для вызовов без маркировки. В такой ситуации просьбу провести операцию стоит перепроверить, даже если человек действительно оставлял в банке заявку и ждёт ответа.

Риск для клиента возникает и в том случае, если он сам ждёт звонка из банка. Незнакомый собеседник может представиться банковским сотрудником и объяснить, что порядок связи изменился. Если он затем просит провести платёж, сообщить код или подтвердить заявку, клиент может уточнить, действительно ли с ним связывалась кредитная организация. CHILL NEWS разобрало этот риск на фоне сообщений о возможном расширении штата мошеннических колл-центров.

Банк России рекомендует закончить разговор при сомнительном предложении или требовании срочно распорядиться деньгами. Следующий звонок стоит сделать самостоятельно по телефону с карты или официального сайта банка. Если клиент ожидает решения по своему обращению, он может назвать его тему банковскому сотруднику и попросить уточнить, пытались ли с ним связаться. Предоставлять звонящему коды подтверждения и данные карты регулятор не рекомендует.

Когда заканчивается отсрочка

Срок для банков и операторов истекает 13 ноября 2026 года. По сообщению Минцифры от 30 октября, до этой даты отложены ограничения на входящие вызовы банков без маркировки. Большинство кредитных организаций уже заключило необходимые договоры. Переговоры продолжались с оставшимися банками. Вызов с указанием организации на экране под объявленные ограничения не подпадает.

В тот же день «Вымпелком» сообщил «Интерфаксу», что договорился со всеми крупнейшими банками. МТС и «МегаФон» 11 ноября сообщили о другом результате: банки не приняли их предложения по урегулированию вопроса. Эту позицию передал «Коммерсантъ». Сообщения операторов относятся к их собственным переговорам с кредитными организациями. Результат имеет значение для маркировки конкретных банковских вызовов.

6 ноября канал «Осташко! Важное» со ссылкой на журналиста Артура Журбенко сообщил, что с конца октября в Киеве, Днепре и Харькове могли срочно набирать новых операторов. Указанная в публикации потребность — сотни человек в день. Подтвердить сведения независимо не удалось.

Банковский предлог известен и по более ранним делам. В сообщении Eurojust о расследовании сети с офисами на Украине описывались звонки, в которых людей убеждали, что их банковские счета якобы взломаны. Следователи установили потерпевших в нескольких европейских странах. Этот случай показывает, почему стоит проверять само сообщение о проблеме со счётом.