По мнению экономиста и бывшего главы Минфина РФ Михаила Задорнова, рассчитывать на скорое снижение ключевой ставки не стоит: у Банка России, по его оценке, уже практически не осталось пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие полтора года. В интервью РИА Новости он отметил, что Центробанк, вероятнее всего, сохранит нынешний уровень ставки как минимум до середины 2027 года.

Сами шаги регулятора лишь подтверждают такой сценарий. В октябре совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на отметке 14% годовых и дал понять, что на декабрьском заседании показатель также может не измениться. Задорнов считает, что ни в декабре, ни в первой половине следующего года снижения ждать не следует, поскольку в этом году ЦБ уже предпринял часть мер по смягчению политики.

Задорнов отметил, что при ожидаемой регулятором инфляции на 2026 год в диапазоне 7,1–7,5% и при текущей ключевой ставке 14% реальная ставка с поправкой на рост цен оказывается ниже 7%.

По его словам, у Центробанка уже почти не осталось пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. К обсуждению снижения ставки Банк России сможет вернуться лишь тогда, когда инфляция начнет стабильно замедляться, однако в ближайшие месяцы — ни в декабре, ни в январе — этого, по мнению экономиста, не случится.

Задорнов также подчеркнул, что рынок уже учитывает такой вариант развития событий. Доходность 5- и 10-летних ОФЗ поднялась до 16–16,5%, что означает: рыночная стоимость заимствований сейчас существенно выше уровня ключевой ставки.

Задорнов считает, что сценарий возвращения к более жесткой денежно-кредитной политике выглядит маловероятным. По его оценке, новый подъем ставки стал бы скорее политическим решением и фактически перечеркнул бы ожидания бизнеса, а также заложенные в проекте федерального бюджета на 2027 год прогнозы о постепенном снижении показателя. Эти ориентиры, в свою очередь, учитывает и рынок корпоративных облигаций.

Экономист подчеркивает, что простая пауза и очередное повышение ставки имеют совершенно разные последствия. Если ставка начнет расти, это будет означать отказ от ее снижения как минимум на полгода и заставит компании заново пересматривать свои планы и стратегии. При этом дополнительное давление на инфляцию, по его словам, сохраняет и бюджетный дефицит, который покрывается за счет внутренних заимствований.