С 2022 года, по оценке основательницы агентства Wesupport Сабины Гасановой, из Дубая ушли около 21% компаний, которые принадлежали российским предпринимателям. Отдельный подсчет консалтинговой компании Nikoliers показал, что особенно заметным стал спад среди российских ресторанов и брендов одежды: только в III квартале 2026 года в эмирате прекратили работу 30 из 107 марок.

Эксперты, которых опросил Forbes, отмечают, что многие из этих проектов так и не смогли выйти на прибыль. На результат повлияли высокие стартовые расходы, дефицит подходящих локаций, жесткая конкуренция с местными компаниями и трудности с привлечением клиентов из разных диаспор. Для части предпринимателей дополнительным негативным фактором стало обострение ближневосточного конфликта весной 2026 года.

На фоне внутреннего конфликта в группе Vasilchuki показатели дубайского бизнеса резко ухудшились: по словам Алексея Васильчука, оборот снизился примерно в два раза. Предприниматели пытались продать часть ресторанов, однако найти покупателей не получилось. В результате компания свернула работу сразу в четырех заведениях, а совокупный убыток достиг $15 млн. Единственной точкой, которая продолжила работу, осталась Chaihona № 1 в Dubai Marina — она остается прибыльной, хотя ее выручка все еще примерно на четверть ниже прошлогодней.

Отдельно сообщается, что сеть BlinBerry в апреле 2026 года полностью закрыла все три своих ресторана в Дубае. Сотрудникам при этом выплатили положенные выходные пособия.