В октябре 2026 года российская нефть марки ESPO (ВСТО, поставки по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) заметно подорожала на внешнем рынке. Средняя экспортная стоимость сорта выросла на 22% относительно сентября и почти в 1,8 раза по сравнению с октябрём 2025 года, достигнув $110,6 за баррель на условиях FOB в порту Козьмино в Приморском крае. Такие данные приводит консалтинговая компания NEFT Research.

Этот уровень стал рекордным месячным показателем за всё время наблюдений NEFT Research, которые ведутся с января 2024 года. Аналитики Центра ценовых индексов также отмечают, что подобной цены не фиксировали более десяти лет. Для сравнения: в марте, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, баррель ESPO стоил $84,2. При этом в последние две недели октября, по оценке NEFT Research, стоимость этой нефти держалась примерно на уровне $117 за баррель.