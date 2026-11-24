Компания Nvidia объявила о восстановлении Дженсена Хуанга в должности генерального директора, президента и члена совета директоров с 23 ноября 2026 года. Решение было принято единогласно всеми членами совета директоров корпорации.

В официальном сообщении Nvidia подчеркивается, что при принятии решения учитывалось мнение высокопоставленных представителей правительства США. На основе проведенных консультаций компания пришла к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности. Напомним, что 17 ноября председатель совета директоров Харви Джонс заявлял об отсутствии планов по восстановлению Хуанга в должности. Однако ситуация изменилась после публичного призыва президента США Дональда Трампа вернуть Хуанга в компанию, который прозвучал 23 ноября.

Руководство Nvidia заявило, что именно Хуанг является наиболее подходящим кандидатом для руководства компанией. В совете директоров отметили, что его восстановление отвечает интересам всех заинтересованных сторон: акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов корпорации.

Сам Дженсен Хуанг прокомментировал свое возвращение, назвав это событие большой честью для себя. В связи с изменениями в руководстве Коллет Кресс, которая временно исполняла обязанности генерального директора, возвращается на свою прежнюю должность финансового директора компании.

Рынок положительно отреагировал на новость: акции Nvidia на премаркете выросли на 31,1 процента, достигнув отметки 164,7 доллара за акцию по состоянию на 17:24 по московскому времени.