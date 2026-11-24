После смоленских историй об инсценировках аварий эксперты всё чаще говорят о других регионах. По данным «МК», в последние месяцы там усилилась активность мошенников, претендующих на выплаты по КАСКО. Обсуждение коснулось и возможных последствий для остальных клиентов страховщиков.

Показатель для Смоленской области приводит Всероссийский союз страховщиков. В заявлениях в полицию страховщики прежде указывали ущерб по КАСКО на 5,8 млн рублей. Спустя несколько лет заявленная сумма достигла 98,3 млн рублей, увеличившись почти в 17 раз.

Девять дел фигурировали в сообщении Михаила Спивака из «Т-Страхования». По его данным на 1 июля, все они были возбуждены по обращениям этой компании. Следственный департамент МВД России взял расследование на контроль. Июньское сообщение МВД о задержаниях в Подмосковье, Челябинской области и Красноярском крае касалось межрегиональной операции.

Повод для проверки пояснил депутат Госдумы Алексей Чепа. В интервью «АиФ-Смоленск» 1 июля он рассказал о расхождениях, на которые страховщик указал в пояснительной записке. По данным компании, показания автомобильных устройств расходились с тем, что было зафиксировано в документах ГИБДД о ДТП. Депутат надеялся, что обстоятельства проверят вышестоящие структуры.

По обращениям от страховых компаний в Смоленской области пока нет публично подтверждённого результата. Автор расценивает такую реакцию смоленского МВД как бездействие.