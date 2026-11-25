Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех разработал систему плазменного воспламенения для промышленных газотурбинных двигателей. Оборудование обеспечивает стабильный розжиг топливовоздушной смеси в камерах сгорания, рассчитано на работу в сложных климатических условиях и может применяться на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Серийное производство изделий планируется запустить до конца текущего года.

Системы плазменного воспламенения входят в состав газотурбинных двигателей, приводящих в действие генераторы на электростанциях и промышленных объектах. Такие установки обеспечивают энергией предприятия, поселки и вахтовые городки, в том числе в удаленных районах Крайнего Севера, а также используются для резервного энергоснабжения и покрытия пиковых нагрузок.

Оборудование создает в камере сгорания мощный плазменный факел температурой около 2000 °C, который надежно поджигает топливовоздушную смесь. Это особенно важно при низких температурах воздуха и других сложных внешних условиях.

К оборудованию газотурбинных двигателей предъявляются повышенные требования по надежности и безопасности. Разработка «Росэл» предназначена для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, где возможно периодическое образование горючих газовоздушных смесей. Предусмотрена защита высоковольтных выходов от короткого замыкания и работы без нагрузки, конструкция допускает адаптацию под требования конкретного заказчика.

Система успешно прошла стендовые испытания на газотурбинных двигателях ДО49Р и ГТД-6РМ в составе энергетических установок мощностью 2,5 и 6 МВт соответственно. Проверены два варианта исполнения, в обоих случаях розжиг камеры сгорания происходил стабильно и в полном соответствии с заданными алгоритмами. Результаты подтвердили работоспособность оборудования и его соответствие установленным требованиям.

Разработка велась совместно с «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех). Серийный выпуск запланирован на конец текущего года.