Работа над картиной проходила в Нижнем Новгороде, Москве, Московской области и Донецкой Народной Республике. Фильм, посвящённый истории и культурной памяти Донбасса, будет готов в первой половине 2027 года.

Одним из важных этапов стали съёмки в Донецкой Народной Республике. Съёмочная группа работала в шахте, на Донецком металлургическом предприятии, в краеведческом музее, государственном архиве и Макеевском краеведческом музее.

В Москве съёмки прошли в Государственной Третьяковской галерее, в Московской области - в музее-заповеднике «Абрамцево».

Авторы фильма обращаются к истории Донбасса как к сложному переплетению человеческих судеб, промышленного развития и культурных процессов. Их интересует не только прошлое региона, но и то, как историческая память продолжает существовать в современном мире.

«Нам важно показать, что величие этого региона рождалось не в изоляции, а вплеталось в общую ткань большой русской культуры, связывая воедино промышленников, художников и созидателей», — говорит продюсер фильма и автор идеи Екатерина Ванеева.

Режиссёр Энжи Таратута соединяет документальные материалы с художественными образами. Важную роль играют индустриальные пространства, звуки производства, движение и человеческие лица.

Картины Васнецова становятся частью этого визуального путешествия, однако их роль не сводится к иллюстрированию исторических событий. Через искусство авторы предлагают по-новому взглянуть на территорию, знакомую зрителю прежде всего по её промышленному облику.

Завершение съёмок стало важным этапом работы над фильмом. Готовую картину планируется представить в первой половине 2027 года.