Дальний Восток как главный грузовой хаб страны

По данным оператора «Деловые Линии», Дальний Восток России играет ключевую роль в логистике импортных грузов. Около 17% всех товаров, поступающих в страну, проходят именно через этот макрорегион, что обусловлено его выгодным положением на востоке страны и географической близостью к Китаю — мировому гиганту-производителю. Это стратегическое преимущество позволяет оперативно организовывать международные перевозки, охватывая широкий спектр товарных потоков.

Аналитика «Деловых Линий» указывает, что доля грузов, ввозимых через Дальний Восток, на рынке в совокупности по разным категориям — контейнерным, наливным, сухим — превышает 45%. Основной объем импорта формируют поставки из Китая, а также из стран Юго-Восточной Азии. В частности, для Японии характерна отправка в Россию автозапчастей, которые занимают до 95% всего товарооборота с этой страной.

Стоит отметить, что логистическая структура макрорегиона дифференцирована по специализации различных территорий. Хабаровск известен обработкой поставок текстильной продукции, одежды, бытовой электроники, широкого ассортимента товаров народного потребления, а также электротехнического оборудования и компонентов для него. В Приморском крае наблюдается преобладание импорта спецтехники, производственных станков, мототехники, велосипедов и электроинструментов.

Пресс-служба «Деловых Линий» отмечает, что Дальний Восток превращается в значимый транзитный хаб, через который грузы перенаправляются к потребителям по всей России. Особую активность в заказах международных транспортных услуг проявляют компании fashion-ритейла и строительные организации. Популярность перевозок из регионов Дальнего Востока продолжает возрастать за счет эффективного объединения потоков и оптимизации маршрутов.

Развитие инфраструктуры, создание современных логистических центров и внедрение инновационных сервисов доставки позволяют «Деловым Линиям» занимать лидирующие позиции на рынке перевозок и обеспечивать стабильный рост объемов импорта через восточные регионы России.