Совфед предложил досрочно завершить эксперимент с самозанятостью в России

Совет Федерации направил правительству РФ предложение завершить экспериментальный режим для самозанятых на два года раньше запланированного срока — уже в 2026 году, а не в 2028-м. Об этом сообщают «Ведомости».

Инициатива появилась после правительственного часа в Совете Федерации 23 сентября, в ходе которого выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что вопрос регулирования самозанятых нельзя рассматривать изолированно: «Вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб», — пояснил министр.

Ранее и Решетников, и правительство неоднократно заявляли, что налоговые льготы и условия для самозанятых останутся неизменными до конца эксперимента в 2028 году. Однако теперь в Совфеде считают, что пора подводить итоги и принимать окончательные решения по правовому статусу этой категории налогоплательщиков.

Эксперимент по самозанятости стартовал в 2019 году и изначально был рассчитан на пять лет, но впоследствии продлён до 2028 года. Сейчас в России зарегистрировано более 6 миллионов самозанятых. Решение о досрочном завершении режима может повлиять на их правовой статус и налоговые обязательства.