Сообщение замглавы Минфина Ивана Чебескова о том, что ведомство прорабатывает возможность легализации онлайн-казино в России, получило быстрый отклик в парламенте. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН заявил, что вывод этого рынка из тени позволит государству усилить контроль и эффективнее защищать игроков. По данным ТАСС, надзор за легализованными онлайн-казино может быть выстроен по аналогии с моделью, которая уже применяется к букмекерским компаниям.

Тема возникла не на пустом месте. Ведь процессы легализации виртуальных азартных развлечений происходят во многих странах мира. Дискуссия о судьбе игорного бизнеса в России тлеет не первый год, однако именно публичное заявление высокопоставленного чиновника Минфина придало ей новый импульс, а парламентская реакция обозначила направление, в котором может двигаться законодательная мысль.

Спрос, который сложно игнорировать

Смягчение позиции депутатов во многом объясняется ростом популярности онлайн-казино, который не остановили ни блокировки, ни запреты. Рынок реагирует на интерес аудитории быстрее законодателей. Если изучить актуальный список онлайн-казино на рубли, бросается в глаза большое число новых платформ, появившихся за последнее время. Операторы не запускали бы проекты без уверенности в спросе, а значит, он есть, и весьма большой. Для государства это прямой сигнал: аудитория уже сделала выбор, и открытым остается лишь вопрос, будут ли ее деньги и безопасность под контролем регулятора или останутся в тени.

Контроль важнее бюджетных поступлений

Анатолий Аксаков подчеркнул, что главная цель потенциальной легализации состоит не в пополнении казны, а в том, чтобы сделать рынок управляемым и подконтрольным государству. По его словам, бюджетный эффект значим, но остается вторичным аргументом. Гораздо важнее, чтобы «эта сфера была под большим контролем власти, чем это сейчас происходит».

Депутат обратил внимание на системный парадокс запретительной модели. Операторы, готовые работать легально и платить налоги, вынуждены уходить в нелегальный сегмент. В результате реальный бизнес существует и генерирует доходы, однако эти средства не попадают в бюджетную систему. Государство в таких условиях располагает лишь точечными инструментами: эпизодическими арестами и изъятиями, которые, по признанию самого Аксакова, приносят «незначительные суммы».

Впрочем, сегодня инструменты контроля стали намного разнообразнее и эффективнее. В качестве примера можно выделить искусственный интеллект, мировые расходы на который растут. Вполне возможно, что современный ИИ может взять на себя функции за контролем работы, выдачу лицензий и прочими важными для инструстрии функциями.

Налоги и правила для операторов

Логика парламентария выглядит следующим образом. Легализация возможна при одновременном создании понятной системы налогообложения и законного механизма взимания платежей с операторов. «Очевидно, можно было бы это сделать, но при соответствующем налогообложении и изъятии средств у тех, кто этим занимается», отметил Аксаков.

Иными словами, речь не о простом снятии запрета, а о формировании полноценной регуляторной рамки, в которой каждый участник рынка действует по единым, прозрачным правилам. Модель надзора, по всей видимости, может напоминать ту, что уже действует в отношении букмекеров. Это означает лицензирование операторов, контроль финансовых потоков и соблюдение требований к ответственной игре.

Защита уязвимых игроков при легальном статусе

Отдельно Аксаков затронул тему потребителей. Пока рынок остается нелегальным, у государства практически нет рычагов для ограничения доступа людей с признаками игровой зависимости. При легальном статусе появляется возможность:

выявлять и отсекать уязвимых игроков,

внедрять обязательные лимиты на депозиты и время игры,

обязывать операторов сотрудничать с профильными медицинскими и социальными службами.

Эти меры куда проще реализовать в прозрачной среде, чем в пространстве теневых сайтов, которые не подчиняются ни одному российскому регулятору.

Разные голоса в одной дискуссии

В публичном поле звучат далеко не только аргументы в пользу расширения легального рынка. Спектр позиций достаточно широк, и каждая из них отражает реальные проблемы отрасли.

Эксперт по игорному бизнесу, основатель этой индустрии в СССР Дмитрий Слободкин ранее в разговоре с НСН обращал внимание на последствия создания игорных зон. По его оценке, налоговые поступления после их введения обрушились в сотни раз. Слободкин предлагает не ограничиваться легализацией онлайн-сегмента, а вернуть игорные заведения в города с населением свыше миллиона человек, что, по его мнению, позволит восстановить утраченную налоговую базу.

Депутат Госдумы Евгений Марченко делает иной акцент. По его словам, полностью искоренить азартные игры запретами невозможно, однако ответственность за организацию теневого игорного бизнеса должна стать значительно жестче. Этот подход не противоречит идее легализации напрямую, но смещает фокус на репрессивную сторону регулирования, предполагая, что без ощутимых санкций любая реформа рискует остаться декларативной.