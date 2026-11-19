Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет вести переговоры с украинской стороной о прекращении ударов по морским и энергетическим объектам в ответ на атаки на Крымский мост. Об этом российский лидер сообщил журналистам в китайском Шэньчжэне по итогам трёхстороннего саммита с лидерами США и Китая.

По словам Путина, в адрес России поступают предложения установить режим тишины на море или отказаться от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Президент отметил, что уже обсуждал эту возможность с членами Совета Безопасности РФ и поручил им дополнительно проработать данный вопрос.

Однако после серии ударов по Крымскому мосту позиция Москвы изменилась. «Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары», — подчеркнул глава государства.

Несмотря на жёсткую риторику, в Кремле подтвердили намерение продолжать переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия стремится к достижению долгосрочного мира, а не к временному перемирию.

Напомним, что 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся атакам, в результате которых были зафиксированы повреждения конструкций. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ночь на 19 ноября переправа вновь стала целью удара.