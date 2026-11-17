В России предложили расширить прогрессивную шкалу НДФЛ и изменить налогообложение инвестиционных доходов. Как рассчитать налог по новым ставкам, кому грозит повышение до 22% и сколько денег останется инвесторам

С 1 января 2027 года в России могут изменить порядок расчета налога на доходы физических лиц. Законопроект с поправками прошел первое чтение в Госдуме, второе запланировано на 19 ноября. Предлагается ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от годового дохода.

Согласно изложенным условиям, доходы до 2,4 млн руб. будут облагаться по ставке 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. — 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. — 22%. Повышенные ставки будут применяться только к части дохода, превышающей соответствующий порог. Для участников СВО, а также отдельных выплат с районными коэффициентами и северными надбавками предполагается сохранить особый порядок налогообложения.

Налоговый консультант, основатель компании СМАРТДЕЛО Юлия Хайдер рассказала, что изменения могут затронуть не только зарплаты, но и другие источники доходов. В частности, предлагается расширить основную налоговую базу за счет доходов от продажи недвижимости, дивидендов, операций с ценными бумагами, купонов и цифровых финансовых активов. В результате совокупная налоговая нагрузка для некоторых граждан может увеличиться.

При годовом доходе 6 млн руб. сумма НДФЛ по предлагаемой шкале составит 882 тыс. руб. Первые 2,4 млн руб. будут облагаться по ставке 13%, следующие 2,6 млн руб. — по ставке 15%, оставшийся миллион — по ставке 18%. Средняя налоговая ставка в таком случае составит 14,7%.

Изменение налогообложения инвестиционных доходов также может повлиять на фактическую доходность вложений. Управляющий директор управления инвестиционной экспертизы и продуктовых решений «СберИнвестиций» Михаил Знаменский привел пример: при прибыли 150 тыс. руб. после уплаты налога по ставке 13% инвестор сохранит 130,5 тыс. руб., а при ставке 22% — 117 тыс. руб. Разница составит 13,5 тыс. руб.

Одним из инструментов налоговой оптимизации для инвесторов остается индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). Он предусматривает специальные налоговые льготы при соблюдении установленных условий, что позволяет снизить налоговую нагрузку на долгосрочные вложения.