Предприятия Госкорпорации Ростех помогли Калужской области войти в десятку лидеров среди регионов России по числу участников олимпиады «Звезда». В 2025–2026 учебном году количество школьников, принявших участие в соревновании, выросло в 24 раза — с 500 до более чем 12 тысяч человек. Очные и интернет-туры олимпиады прошли на площадках 46 школ Калуги, где каждый третий ученик города попробовал свои силы в решении инженерных задач.

Профориентационная работа в регионе велась совместно молодыми специалистами предприятий Ростеха — КНИРТИ и ОНПП «Технология», а также студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана и СГТУ. Результатом стало повышение среднего балла ЕГЭ по пяти профильным для инженерно-технических направлений предметам и рост популярности математики среди абитуриентов. В Обнинске, где уровень технической ориентации также высок, 57% выпускников сдают математику на ЕГЭ, а треть учащихся выбирают естественно-научный и технологический профиль. Около 44% школьников с 6 по 11 классы прошли профессиональные пробы на базе опорных школ и колледжей при высокотехнологичных предприятиях региона.

Член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев отметил, что Калужская область является лидером по исполнению квот на целевое обучение. Растущий интерес к олимпиаде «Звезда» напрямую связан с увеличением числа ребят, выбирающих целевые программы на предприятиях Корпорации. Для поддержания этого тренда молодые специалисты, сотрудники конструкторских бюро и наставники ведут внеурочную работу во всех опорных школах и колледжах. В ноябре на заседании Регионального совета Калужского отделения Союза машиностроителей России обсуждалось создание дополнительных инженерных классов в Калуге и Обнинске с привлечением вузов МИФИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Также в планах — конкурсный отбор производственных кейсов для олимпиады и практико-ориентированное обучение в кванториуме Обнинска в рамках проекта «Поколение ТЕХ».

Ростех сопровождает школьников на всех этапах выбора профессии. В орбите Корпорации находятся 350 школ-партнеров и более 200 инженерных классов по всей стране, где обучаются 5,5 тысячи учеников. В Калужской области эта работа реализуется через радиокружок при КНИРТИ, мастер-классы на базе СГТИ и интернет-чемпионат «Энергия первых», проводимый ОНПП «Технология». Предприятие также ведет кружок по аддитивному производству и 3D-моделированию в программе «Компас-3D». Молодые работники регулярно участвуют в родительских собраниях, проводят открытые уроки и экскурсии, а полный список мероприятий доступен на портале «Образовательный навигатор Ростеха».

После школы участники могут продолжить обучение в вузах-партнерах с гарантированным трудоустройством. Предприятия Ростеха сотрудничают с более чем 140 университетами в 45 регионах и ежегодно принимают на целевое обучение свыше 4 тысяч человек. Директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова подчеркнула, что Корпорация системно пересматривает подходы к профориентации, делая акцент не на массовом охвате, а на привлечении участников к целевому обучению. Эффективные форматы, такие как олимпиада «Звезда», будут развиваться на основе кадрового прогноза и стратегических приоритетов, а успешный опыт Калужского регионального отделения планируется тиражировать на другие субъекты РФ.

Призерам и победителям олимпиады «Звезда» предоставляется до 7 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в региональные вузы-партнеры Ростеха на целевые программы. В некоторых опорных университетах Корпорации бонусы предусмотрены и для участников заключительного этапа, что делает соревнование важным инструментом поддержки будущих инженеров.