Министерство обороны Российской Федерации обратилось к российским гражданам с призывом идти на службу по контракту, использовав стилистику популярной видеоигры Grand Theft Auto VI. Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX.

Ведомство опубликовало изображение, выполненное в характерном для постеров серии GTA визуальном стиле. На картинке представлены военнослужащие различных родов войск, а также военная техника: вертолет, танк, реактивная система залпового огня и корабль. В центре композиции традиционным для игр серии шрифтом размещена надпись «Служба по контракту» на фоне цифр «117».

«Выбирай свою миссию! Служба по контракту в Вооруженных силах России. Дерзай», — говорится в сопроводительном тексте публикации. Цифры 117 отсылают к номеру горячей линии Минобороны РФ, созданной для консультаций по вопросам проведения специальной военной операции и службы по контракту.

Ранее Министерство обороны отчиталось о выполнении плана по отбору военнослужащих для службы по контракту. Новая рекламная кампания демонстрирует стремление военного ведомства использовать современные медиаформаты и популярные культурные тренды для привлечения новых кандидатов.