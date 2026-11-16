Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту. В результате инцидента движение транспорта по сооружению временно ограничено. По предварительным оценкам, ограничения будут действовать ориентировочно до середины дня.

Для оперативного реагирования и ликвидации последствий атаки в Керчи развернут специальный штаб. К работам привлечены все необходимые службы и ресурсы. Информацию подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Руководитель региона отметил, что лично контролирует развитие ситуации. Аксенов призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.

На данный момент продолжается оценка ущерба инфраструктуре моста. Детали о возможных пострадавших или масштабах разрушений пока не сообщаются.