Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту. В результате инцидента движение транспорта по сооружению временно ограничено. По предварительным оценкам, ограничения будут действовать ориентировочно до середины дня.
Для оперативного реагирования и ликвидации последствий атаки в Керчи развернут специальный штаб. К работам привлечены все необходимые службы и ресурсы. Информацию подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Руководитель региона отметил, что лично контролирует развитие ситуации. Аксенов призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.
На данный момент продолжается оценка ущерба инфраструктуре моста. Детали о возможных пострадавших или масштабах разрушений пока не сообщаются.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»