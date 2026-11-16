Доходы федерального бюджета от предоставления платного доступа к отдельным видам государственных данных в 2026 году могут составить более 4 миллиардов рублей. Такой прогноз озвучил директор департамента развития технологий работы с данными Министерства цифрового развития Сергей Сергиенко, выступая на Дне платформенной экономики.

Чиновник оценил первую попытку коммерциализации государственных данных как успешную. По его словам, после введения платы за доступ количество транзакций сократилось, прежде всего со стороны банковского сектора. Кредитные организации стали более экономно использовать государственные сервисы данных, что привело к снижению нагрузки на ИТ-инфраструктуру и уменьшению затрат на ее обслуживание.

Сергиенко не уточнил, насколько именно сократилось число обращений к государственным данным и какая сумма уже поступила в бюджет по итогам текущего периода. Однако положительная динамика позволяет ожидать значительных поступлений в следующем году.