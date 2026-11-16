Российские производители электроники обратились к Министерству промышленности и торговли с просьбой пересмотреть предложенные изменения в порядке получения льгот. По их мнению, ужесточение требований может привести к росту цен на отечественную продукцию и создать риски исключения предприятий из реестра российской радиоэлектронной продукции. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Ранее Минпромторг внес инициативу, согласно которой для сохранения реестрового статуса компании должны реинвестировать прибыль, сэкономленную благодаря льготам, а также подтверждать, что не менее 70% их доходов формируется за счет реализации российской продукции.

Смягчить предлагаемые меры попросили несколько отраслевых ассоциаций, включая АНО «Консорциум печатных плат», АНО «Телекоммуникационное оборудование» и АНО «Содружество производителей светотехники». Представители объединений уверены, что новые правила негативно скажутся на ценообразовании и создадут дополнительные барьеры для производителей.

Генеральный директор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская отметила, что идея направления налоговой экономии на развитие производства является обоснованной, однако требование о двукратном реинвестировании представляется чрезмерным. Она пояснила, что значительная часть отечественной электроники реализуется на коммерческом рынке, где наличие реестрового статуса не требуется.

Эксперт подчеркнула, что выполнить требование о формировании 70% доходов от российской продукции смогут далеко не все предприятия. В связи с этим консорциум предлагает внедрять данные нормы поэтапно, начиная с показателя в 30% и постепенно увеличивая его до 70% с учетом специфики различных отраслей.