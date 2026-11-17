8 ноября 2026 года в Москве прошёл международный молодёжный медиафорум «Реверс» - однодневная исследовательская лаборатория для студентов Победила команда студентов факультетов журналистики РАНХиГС и МПГУ: её тема - исторический суверенитет. По этой концепции редакция REVERSE вместе с командой снимет новую серию «Видеолаборатории международной реальности».

Форум прошёл под девизом «Новое поколение. Новые правила?». Его участники искали ответ на один вопрос: из каких невидимых систем складывается самостоятельность современного государства и где проходит граница между взаимозависимостью и уязвимостью?

В форуме участвовали студенты из России, Беларуси, Абхазии, Киргизстана, Узбекистана и Армении. Спикерами на форуме стали: Роман Рабинович, эксперт по ИИ-трансформации, официальный эксперт Школы управления «Сколково», Айна Абдеева, директор по внешним коммуникациям «Сидорин Лаб», преподаватель РЭУ им. Плеханова, Никита Хрусталев, партнёр Espada Solutions, Марта Леснюк-Прокопишина, заместитель руководителя Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», исполнительный директор издания «Научно-образовательная политика». Все эксперты показали различные измерения современного суверенитета.

Главной практической задачей форума стал конкурс идей для новой серии проекта «Реверс». Команды должны были самостоятельно определить тему, сформулировать исследовательский вопрос и представить концепцию будущего документального фильма.

Победителем стала команда студентов факультетов журналистики РАНХиГС и МПГУ. Участники предложили исследовать тему исторического суверенитета, о влиянии исторической памяти на общество и механизмы формирования представлений о прошлом в цифровую эпоху. Команда студентов совместно с международным проектом «Реверс» создадут документальный фильм исследование о том, кто и как формирует коллективную память, какую роль в этом процессе играют медиа, цифровые платформы, поисковые системы, алгоритмы и искусственный интеллект, а также как новые технологии меняют способы сохранения и интерпретации истории.

Форум «Реверс» задумывался не только как образовательная площадка, но и как пространство для международного диалога, совместной работы и появления новых авторских команд. Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив