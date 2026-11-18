Долгожданная GTA 6 официально стала доступна игрокам в Новой Зеландии. Именно этот регион первым получил возможность запустить новую игру Rockstar Games на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Согласно информации разработчиков, на обеих платформах проект разблокируется в полночь по местному времени каждого региона. Собрали расписание выхода игры в разных странах (время указано по МСК).

18 ноября: 14:00 — Новая Зеландия; 16:00 — Австралия; 18:00 — Япония и Южная Корея; 19:00 — Гонконг, Малайзия, Сингапур и Тайвань; 20:00 — Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам; 21:30 — Индия; 23:00 — ОАЭ.

19 ноября: 00:00 — Турция и Саудовская Аравия; 01:00 — Украина, Болгария, Кипр, Финляндия, Греция, Израиль, Румыния и Южная Африка; 02:00 — Германия, Франция, Испания, Италия, Польша, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Венгрия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария; 03:00 — Великобритания, Ирландия, Португалия и Исландия; 06:00 — Бразилия, Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай; 07:00 — Боливия; 08:00 — США, Канада, Колумбия, Эквадор, Панама и Перу; 09:00 — Мексика, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа.

GTA 6 — новая часть культовой серии криминальных экшенов с открытым миром от Rockstar Games. Действие игры развернется в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой, где находится знаменитый Вайс-Сити. Главными героями станут Джейсон Дюваль и Лусия Каминос — пара, которая оказывается втянута в опасный мир преступности. Игроков ждут масштабный открытый мир, криминальные приключения и новая история в духе предыдущих частей серии.

Источник: vgtimes.ru