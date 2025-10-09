Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу соглашения о прекращении огня при посредничестве США

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиальной договорённости по первой фазе плана прекращения огня в секторе Газа, разработанного при посредничестве США. Согласно условиям, на этом этапе должны быть освобождены все заложники, удерживаемые в Газе, израильские войска отведутся к заранее согласованной линии, а также будут выпущены некоторые палестинские заключённые.
Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение заложников, вероятно, состоится уже в понедельник. В своём выступлении он не коснулся наиболее спорных аспектов будущих этапов соглашения, включая разоружение ХАМАС и вопрос о будущем управлении сектором Газа.
Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созовёт чрезвычайное заседание кабинета министров для голосования по предложению. Реализация первой фазы возможна только в случае одобрения соглашения правительством Израиля.
Новость о прорыве в переговорах была с энтузиазмом воспринята как в секторе Газа, так и в Израиле. Однако жители обеих сторон выразили осторожность, опасаясь, что достигнутое частичное соглашение может не перерасти в долгосрочное мирное урегулирование конфликта.
