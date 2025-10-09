Учителя в Нижнекамске получили зарплату благодаря сборам родителей и личным средствам директора

В Нижнекамске родители учеников собрали 180 тысяч рублей, чтобы выплатить зарплату учителям местной муниципальной школы, оставшейся без финансирования. Об этом сообщает телеканал ТВЦ в своём Telegram-канале.

По данным источника, школа временно лишилась бюджетного финансирования, и управление образования предложило педагогам оформить заявления об увольнении — якобы в качестве формальной меры. Однако учителя продолжили работать, не прекращая учебный процесс, несмотря на отсутствие зарплаты.

Директор школы Павел Шмаков заявил, что лично внёс часть средств на выплату заработной платы педагогам. Остальную сумму — около 180 тысяч рублей — собрали родители учеников: каждый внес от 2 до 5 тысяч рублей. Благодаря этим усилиям учителя получили хотя бы частичную компенсацию за свой труд, а учебный процесс в школе продолжился без сбоев.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и подняла вопросы о стабильности финансирования образовательных учреждений на местном уровне.