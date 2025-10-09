НАТО обсуждает разрешение пилотам сбивать российские самолёты

По данным британской газеты Financial Times, страны НАТО ведут переговоры о возможном ослаблении правил применения силы для своих пилотов и размещении вооружённых беспилотников вдоль границ с Россией. Инициатива направлена на усиление сдерживания в условиях растущей напряжённости в регионе.

Как сообщили четыре официальных источника в альянсе, знакомые с ходом обсуждений, первыми с предложением выступили государства — члены НАТО, граничащие с Россией. Поддержку инициативе оказали Франция и Великобритания. В настоящее время дискуссии охватывают всю группу из 32 стран-членов альянса.

Одним из ключевых элементов обсуждений стало возможное смягчение ограничений, которые сейчас запрещают пилотам НАТО открывать огонь по российским военным самолётам без прямой угрозы. Также рассматривается развертывание вооружённых беспилотных летательных аппаратов вдоль восточного фланга альянса для усиления разведки и оперативного реагирования.

Эксперты отмечают, что такие шаги могут существенно повысить риски эскалации в отношениях между НАТО и Россией. Тем не менее, страны альянса подчеркивают необходимость адекватного ответа на «агрессивное поведение» Москвы, включая частые полёты российских военных самолётов вблизи границ НАТО без транспондеров и нарушения воздушного пространства союзников.