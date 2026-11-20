FORGEX пополнил каталог профессиональным оборудованием для фитнес-индустрии. В ассортимент вошли тренажеры силовой группы, кардиомашины, гантели и аксессуары для функциональных занятий. Комплектация позволяет укомплектовать помещения любого масштаба - от небольших студий до масштабных спортивных комплексов.

Комплексное оснащение требует взвешенного подхода. При формировании технического задания заказчики анализируют эксплуатационные характеристики, срок службы, удобство обслуживания и интеграцию оборудования в существующую инфраструктуру клуба.

Ассортимент FORGEX закрывает основные тренировочные зоны:

• силовая зона - грузоблочные тренажёры для изолированной проработки мышц, тренажеры со свободными весами, кроссоверы, машины Смита, силовые рамы, скамьи и стойки;

• кардиозона - беговые дорожки, велотренажёры, гребные и эллиптические тренажёры, степперы и лестницы-климберы;

• свободные веса и инвентарь - гантели, штанги, диски, оборудование для функционального тренинга, единоборств и пилатеса.

Один поставщик на весь зал упрощает проект: не нужно сводить между собой разные бренды, сроки поставки и гарантийные обязательства.

Расчёт на ежедневную нагрузку

Коммерческий зал отличается от домашнего режима эксплуатации: оборудование работает весь день, без пауз и смены, и изнашивается кратно быстрее. Отсюда требования к конструкции - запас прочности рамы, ресурс узлов, устойчивость к ударам и интенсивному использованию.

В производстве применяются стальные конструкции, современная обработка металла, роботизированная сварка и износостойкое порошковое покрытие. Отдельная работа - биомеханика: траектория движения, плавность хода механизмов, удобство и точность регулировок. Именно от этого зависит, сможет ли на одном тренажёре заниматься и новичок, и опытный спортсмен.

Прямые поставки и стоимость оснащения

Оборудование остаётся одной из главных статей бюджета при открытии клуба. Задача предпринимателя - найти баланс между размером первоначальных вложений и качеством техники, потому что дешёвый тренажёр с коротким ресурсом оборачивается ремонтом и простоем уже в первый год работы.

FORGEX работает напрямую с производством и сокращает число посредников в цепочке поставок. За счёт этого стоимость оборудования удаётся держать ниже без отказа от требований к надёжности и функциональности.

Что можно изучить до покупки

На сайте forgex.ru опубликован каталог силовых и кардиотренажёров: фотографии, технические характеристики, габариты, описание функциональных возможностей. Для проектировщика и технолога клуба важны именно размеры и вес - по ним можно заранее прикинуть расстановку и пропускную способность зоны.

Кроме карточек товара на сайте есть интерактивные 3D-обзоры, которые показывают конструкцию с разных сторон, и инструкции по эксплуатации на русском языке. Такой набор информации позволяет сравнивать модели между собой и подбирать оборудование под конкретное помещение, а не под общий прайс-лист.

Бренд продолжает расширять модельный ряд и перестраивать логистику под российский рынок. В приоритете - складская программа: популярные позиции должны быть в наличии, а не под заказ с длительным сроком ожидания. Второе направление - развитие предложения для комплексного оснащения коммерческих клубов, чтобы объект можно было укомплектовать в один этап.

О компании

FORGEX - российский бренд профессионального фитнес-оборудования. Основные направления деятельности: поставки силовых и кардиотренажёров, свободных весов и оборудования для комплексного оснащения коммерческих спортивных объектов.

Сайт: forgex.ru