Праздник урожая. Нинъянские красные финики озаряют золотую осень

Золотая осень в разгаре, ветви деревьев сгибаются под тяжестью плодов. В преддверии восьмого «Китайского праздника урожая фермеров» в уезде Нинъян, в посёлке Гэшичжэнь, началась пора сбора урожая фиников. В «Саду удачи» — обширных финиковых плантациях посёлка — красные плоды сияют на тысячах гектаров, сплошь покрывая холмы и равнины. Стоит сорвать один финик и откусить — сочная мякоть мгновенно наполняет рот сладостью.

«Урожай на подходе, на душе спокойно и радостно!» — говорит крупный фермер по выращиванию фиников Ли Цзиньсин, который в последние дни ежедневно осматривает свои сады. Когда финики созревают, вскоре наступает и пик туристического сезона. Свой сад он назвал «Садом удачи», желая, чтобы посетители, гуляя среди деревьев, могли «сорвать себе немного удачи». В конце сентября, после жаркого лета и щедрого солнца, финики становятся особенно питательными — их кожица из зелёной превращается в белую, затем в красную. На плантациях крестьяне уже начали сбор, а туристы с корзинками наслаждаются процессом, и повсюду чувствуется радость урожая.

«Пять злаков и финик — лучше любого женьшеня», — гласит старая пословица. Посёлок Гэшичжэнь в уезде Нинъян издавна славится как «родина красных фиников». Его основные плантации занимают более 533 гектаров, а годовой урожай превышает 15 миллионов килограммов. Годовой экономический эффект отрасли оценивается более чем в 100 миллионов юаней, что делает её ключевым двигателем роста доходов местных жителей и важной опорой сельского возрождения.Как отмечают представители администрации посёлка, история выращивания фиников здесь насчитывает сотни лет. Благодаря уникальной экологии центральных горных районов, в Гэшичжэне выведены особые сорта — длинноплодный красный финик, круглый красный финик и кислый финик Лин. Особенно выделяется круглый красный финик: крупный, мясистый, сочный, богатый питательными веществами и ароматом. В 1982 году он был включён в перечень государственных целебных фиников. В 2011 году «Нинъянский финик» получил статус географического указания Министерства сельского хозяйства КНР, завоевал золотую медаль на первой национальной выставке фиников и награду «Качественный продукт» на Китайской международной сельскохозяйственной ярмарке, а также прошёл сертификацию национального уровня «Зелёный продукт класса A».

В последние годы уезд Нинъян развивает индустрию фиников как приоритетную отрасль по повышению доходов населения. Он активно сотрудничает с Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства провинции Шаньдун, продвигает модель «финиковые сады + культурный туризм» и стимулирует высококачественное развитие отрасли. В честь Праздника урожая фермеров в Нинъяне пройдут фестиваль туризма и культуры фиников, а также осенний «Большой базар Хуанхэ». Гости смогут погрузиться в атмосферу сельского быта и насладиться радостью сбора урожая. Эти мероприятия не только обогащают культурную жизнь жителей, но и придают новый импульс всестороннему возрождению сельских территорий.