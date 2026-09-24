ЦБ РФ планирует перейти на оценку кредитоспособности по официальному доходу с 2027 года

Банк России рассматривает возможность перехода к использованию официального дохода в качестве основного критерия оценки кредитоспособности заемщиков. Изменения могут вступить в силу с середины 2027 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XXIII Международном банковском форуме.

Глава регулятора отметила, что данное нововведение многими участниками рынка воспринимается как ужесточение требований. Однако она подчеркнула, что у банков есть достаточно времени для подготовки к новым правилам.

«Третье нововведение, которое многие банки воспринимают как ужесточение, и вот обращение тоже у меня есть — это переход с середины года к использованию официального дохода при оценке кредитоспособности. Мы готовимся к этому, время есть для того, чтобы подготовиться», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, ключевым преимуществом новой методики станет внедрение единообразных подходов к оценке заемщиков. Это позволит учитывать только стабильные, подтвержденные источники доходов, исключив из расчета так называемые «серые» доходы. Такой подход должен повысить прозрачность кредитного рынка и снизить риски как для финансовых организаций, так и для самих клиентов.