ЗПИФ «Уния» стал владельцем зданий ЦУМа в центре Москвы

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Уния», находящийся под управлением компании «Баланс эссет менеджмент» (ранее известной как «Тринфико пропети менеджмент»), приобрел права собственности на два здания Центрального универсального магазина (ЦУМ) на улице Петровка в Москве. Согласно данным сервиса Asseto, сделка была закрыта 18 сентября.

Информация из выписки Росреестра подтверждает смену владельцев. Ранее объектами недвижимости, общая площадь которых составляет почти 70 000 кв. м, владели структуры, связанные с оператором люксовых товаров Mercury: ООО «Торговый дом ЦУМ» и ООО «Аркада холдинг». На запросы сторон сделки журналисты ответа не получили.

ЦУМ является одним из самых известных торговых объектов столицы. Историческое здание комплекса площадью 12 270 кв. м было построено в 1908 году, а в 1974 году к нему пристроили дополнительный корпус. Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает рыночную стоимость объекта в диапазоне от 20 до 24 млрд рублей.

Цели, которыми руководствовалась компания Mercury при передаче активов в ЗПИФ, остаются неизвестными. Также не раскрывается информация о конечных пайщиках фонда «Уния». Управляющая компания «Баланс эссет менеджмент», по данным «СПАРК-Интерфакс», управляет множеством подобных фондов, включая активы девелоперской компании «Галс-девелопмент».

Эксперты, опрошенные изданием «Ведомости», допускают, что фактический контроль над ЦУМом сохранили прежние владельцы. Они отмечают, что Mercury регулярно использует структуру ЗПИФов для управления своими активами. Например, два года назад компания внесла в ЗПИФ «Нексус» фирму «Меркури», на балансе которой находится Дом ленинградской торговли в Санкт-Петербурге. Кроме того, сам «Аркада холдинг» также принадлежит ЗПИФу «Локус» под управлением той же УК «Баланс эссет менеджмент».

Перевод коммерческой недвижимости в паевые фонды является распространенной рыночной практикой. Николай Горюнов приводит в пример активы девелопера AFI Development, которые также находятся в структуре ЗПИФов, включая торговые центры «Афи молл» и «Афи галерея». Старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Полина Митина добавляет, что такой инструмент упрощает оценку и финансирование активов. Кроме того, получение арендных платежей напрямую в фонд позволяет оптимизировать налоговую нагрузку, в частности, сэкономить на налоге на прибыль.