Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027–2029 годы

Министерство финансов России внесло в правительство пакет законопроектов, определяющих финансовую политику страны на среднесрочную перспективу. В состав документа вошли проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, проект об особенностях исполнения бюджета на этот период, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, направленных на повышение устойчивости бюджетной системы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным материалам, бюджетная политика на ближайшие три года будет сфокусирована на выполнении всех социальных обязательств государства. Приоритетными направлениями расходования средств станут обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Кроме того, значительная часть ресурсов планируется направить на обеспечение технологического лидерства России. Внесение изменений в налоговое законодательство призвано создать дополнительные гарантии стабильности доходов казны в условиях реализации этих масштабных задач.