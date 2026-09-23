Рост безналичных платежей в России замедлится из-за насыщения рынка

К концу 2026 года объем повседневных безналичных платежей россиян через банковские приложения увеличится на 7%. Такой прогноз озвучили представители крупнейших финансовых институтов, отметив, что драйверами роста станут автоплатежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а также оплата медицинских и образовательных услуг.

Несмотря на положительную динамику, темпы роста существенно снизились по сравнению с предыдущим периодом. Если годом ранее прирост составлял 12%, то сейчас рынок демонстрирует признаки насыщения. Эксперты связывают это с тем, что большинство активных пользователей банковских сервисов уже перевели свои регулярные расходы в цифровой формат.

Представитель ВТБ отметил, что основной вклад в текущий рост вносят автоматизированные решения, позволяющие клиентам не тратить время на ручную оплату счетов. Аналогичные оценки дают банки «Дом.РФ» и «Санкт-Петербург», прогнозируя увеличение объемов транзакций на уровне 6–8%.

Мнения аналитиков относительно итоговых цифр года несколько расходятся. Национальное рейтинговое агентство (НРА) придерживается более оптимистичного взгляда. Младший управляющий рейтинговой службы Павел Жолобов заявил, что общее увеличение объема безналичных платежей может составить 10–11%.

Разница в оценках связана с методологией подсчета и учетом различных сегментов рынка, однако все участники рынка сходятся в одном: эпоха двузначных темпов роста ушла в прошлое.

В следующем году эксперты ожидают дальнейшего замедления рынка безналичных платежей до уровня 4–6%. Это естественный этап развития финансовой экосистемы, когда массовое внедрение технологий завершается, и фокус смещается с привлечения новых пользователей на углубление взаимодействия с существующей клиентской базой.

Банки будут вынуждены искать новые ниши для роста, предлагая более персонализированные финансовые продукты и улучшая пользовательский опыт в приложениях, так как простой экстенсивный рост за счет перевода наличных операций в безнал исчерпал свой потенциал.