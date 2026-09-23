В правительстве обсудили сбор с пассажиров на поддержку авиаотрасли

Минтранс, Минпромторг и госкорпорация «Ростех» обсуждают введение специального сбора с авиапассажиров. Средства планируется направлять на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Точный размер платежа пока не утвержден. Согласно данным собеседников издания, для внутренних рейсов сбор может составить от 500 до 700 рублей за билет, для международных — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Если опираться на статистику пассажиропотока российских авиакомпаний за 2025 год (81,45 млн человек на внутренних линиях и 27,4 млн на международных), годовые поступления от нового сбора могут варьироваться в диапазоне 68,12–84,41 млрд рублей. Разброс значений зависит от итогового утверждения тарифа.

Инициатива носит временный характер. При сохранении текущего уровня пассажиропотока за период с 2027 по 2030 год предполагается собрать 200–250 млрд рублей. Эти средства должны покрыть высокие издержки начального этапа эксплуатации отечественных лайнеров и сделать их лизинг более доступным для перевозчиков.

Ожидается, что по мере налаживания серийного производства и удешевления самолетов потребность в дополнительном финансировании отпадет, и сбор будет отменен.

Эксперты отрасли предупреждают о возможных негативных последствиях нововведения. Увеличение стоимости билетов может привести к снижению спроса и падению пассажирского трафика, особенно в сегменте внутренних перелетов, где цена является ключевым фактором выбора для многих путешественников.

Аналитики предлагают альтернативный путь: компенсировать убытки авиакомпаний от эксплуатации новых машин напрямую из федерального бюджета. Такой подход, по мнению экспертов, позволил бы избежать роста цен для конечных потребителей и сохранить динамику развития гражданской авиации без искусственных барьеров.

Обсуждение деталей механизма продолжается в профильных ведомствах. Окончательное решение о введении сбора и его параметрах будет зависеть от оценки социально-экономических последствий для транспортной отрасли.