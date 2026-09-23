Биржевые продажи импортного бензина в Мурманске остановились до начала торгов

Торги импортным бензином с базисом «станция Кола» в Мурманской области не состоялись еще до их официального открытия. Об этом сообщает портал «ИнфоТЭК», ссылаясь на данные «Петербургской биржи». Несмотря на активный завоз топлива — только в сентябре в порт прибыло не менее семи танкеров от трех нефтяных компаний, рыночные сделки на площадке так и не были заключены.

Первая попытка реализовать ввезенный из Индии бензин на бирже состоялась в конце августа. С 19 по 21 августа было продано более 1 тыс. тонн топлива марки АИ-92 по цене 105 рублей за тонну. Однако после этого кратковременного эпизода активность на площадке прекратилась.

По информации источников издания, основная причина отсутствия сделок кроется в высокой стоимости топлива стандарта Евро-3. Ранее первые партии также не находили покупателей из-за разногласий по ценообразованию. Дополнительным фактором остаются инфраструктурные ограничения порта Мурманска: мощности терминала по приему и наливу бензина работают с нагрузкой, что затрудняет оперативную отгрузку небольших партий через биржевые механизмы.

Эксперты отмечают, что отсутствие биржевых сделок не означает простоя импорта. Большая часть ввозимого объема реализуется по прямым долгосрочным договорам, минуя открытые торги. Топливо распределяется между сетями АЗС, включая вертикально интегрированные нефтяные компании.

Объемы прямых поставок демонстрируют уверенный рост. Если в августе через ООО «Первый мурманский терминал» (ПМТ) на внутренний рынок было отправлено около 10 тыс. тонн топлива, то за неполный сентябрь этот показатель превысил 20,4 тыс. тонн. Компания ПМТ, зарегистрированная в 2005 году, специализируется на транспортной обработке грузов. По данным РБК Компании, в 2025 году ее выручка составила 829,8 млн рублей при убытке в 137,9 млн рублей.

Импорт бензина стал вынужденной мерой на фоне дефицита, вызванного атаками беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы. В конце мая ряд регионов ввел ограничения на продажу топлива, а к августу меры контроля действовали примерно в 80 субъектах РФ. В Мурманской области лимиты на отпуск различных видов топлива на ряде АЗС сохраняются с июня 2026 года.

Для стимулирования поставок в июле был подписан закон об увеличении выплат по импортному демпферу. Компенсация рассчитывается исходя из цены АИ-92 на индийском рынке и логистических расходов на доставку из портов Индии в Россию. Позднее механизм распространили и на дизельное топливо. Первые партии импортированного топлива начали поступать в страну в июле.

В правительстве РФ отмечают, что ситуация на топливом рынке стабилизировалась благодаря увеличению поставок с НПЗ, завершивших ремонт, и вводу в эксплуатацию дополнительных установок. Тем не менее, импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается для полного насыщения внутреннего рынка и снятия регионального напряжения.