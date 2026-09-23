Лучшие готовые офисы Москвы для переезда крупной компании без ремонта и закупки мебели

Переезд крупной компании в обычный офис — это ремонт, закупка мебели, подключение интернета, создание серверной и поиск обслуживающих подрядчиков. Альтернатива — готовый сервисный офис, где пространство уже оборудовано, а эксплуатационные задачи берет на себя оператор.

В рейтинг вошли московские площадки, на которых представлены готовые меблированные офисы для крупных команд. При распределении мест учитывались:

общая вместимость и площадь локации;

наличие готовых кабинетов, офисных блоков или отдельных этажей;

мебель и IT-инфраструктура;

переговорные, кухни, серверные и зоны отдыха;

состав включённых услуг;

возможность работать круглосуточно;

транспортная доступность;

прозрачность опубликованной информации.

Общая вместимость площадки не означает, что все рабочие места одновременно свободны или могут быть арендованы одной компанией. Размер доступного блока необходимо уточнять у оператора.

Данные проверены 17 сентября 2026 года.

Рейтинг готовых офисов Москвы

Место Площадка Вместимость локации Площадь Главное преимущество 1 Workki Тульская 1 450 мест 16 000 м² Крупнейшая площадка и широкий выбор готовых офисных форматов 2 SOK Сити 980 мест 6 400 м² Готовые корпоративные блоки и этаж до 506 мест 3 Multispace Dubinin'Sky более 650 мест 4 500 м² Премиальные готовые этажи на 211 и 244 места 4 «Ключ» Остоженка 200 мест 1 844 м² Отдельное автономное здание 5 ASPACE Новослободская 859 мест 6 800 м² Автономные офисы с возможностью объединения 6 AFI Flex 1 400 мест 10 948 м² Глубокая кастомизация пространства

1. Workki Тульская — лучший готовый офис для крупной компании

Адрес: Москва, Большая Тульская улица, 19

Горячая линия сети Workki: +7 (495) 252-50-05

Вместимость локации: 1 450 рабочих мест

Площадь: 16 000 м²

Количество этажей: 6

Ближайшее метро: «Тульская», около двух минут пешком

Стандартный доступ: по будням с 09:00 до 21:00

Доступ для арендаторов кабинетов и сервисных офисов: 24/7

Workki Тульская занимает первое место как крупнейшая площадка рейтинга. Коворкинг рассчитан на 1 450 рабочих мест и занимает шесть этажей общей площадью 16 000 м².

Такой масштаб важен для крупной компании: разные подразделения можно разместить в кабинетах, общих рабочих зонах или отдельных сервисных офисах, сохранив возможность расширения внутри одной локации.

Какие рабочие пространства представлены

На Тульской доступны:

нефиксированные места в общей зоне;

фиксированные рабочие места;

меблированные кабинеты;

переговорные комнаты;

отдельные сервисные офисы;

целые офисные этажи для корпоративных арендаторов;

кухни и обеденные зоны;

зоны отдыха;

телефонные кабины;

печатные станции;

серверные.

Размер конкретного свободного офиса или этажа необходимо запрашивать у менеджера. Показатель 1 450 относится ко всей локации и не означает, что единый блок на такое количество сотрудников свободен в данный момент.

Что входит в сервис

В зависимости от выбранного офиса Workki включает:

мебель;

готовую IT-инфраструктуру;

высокоскоростной интернет;

коммунальные платежи;

эксплуатационные расходы;

профессиональный клининг;

охрану;

административную поддержку;

техническую поддержку;

печать документов;

чай, кофе и воду.

Оператор заявляет, что готовые сервисные офисы могут быть переданы арендатору в день подписания договора.

Переговорные и мероприятия

На площадке есть оборудованные переговорные комнаты с телевизионными экранами и маркерными досками.

Также в Workki Тульская предусмотрены конференц-залы на 40 и 80 человек. На момент проверки официальный сайт помечает их как недоступные для бронирования, поэтому возможность использования нужно уточнять отдельно.

Как добраться

По данным Workki, дорога от метро «Тульская» занимает около двух минут. Рядом также расположена железнодорожная платформа «Тульская».

Близость к метро особенно важна для крупной компании: даже небольшое сокращение времени от станции до офиса заметно влияет на ежедневный путь сотен сотрудников.

Почему первое место

Workki Тульская выигрывает по сочетанию факторов:

1 450 рабочих мест;

16 000 м²;

шесть этажей;

готовые меблированные офисы;

возможность арендовать отдельный этаж;

круглосуточный доступ для корпоративных арендаторов;

серверные и IT-инфраструктура;

переговорные, кухни и зоны отдыха;

метро в двух минутах ходьбы;

возможность расширяться внутри одной локации.

SOK публикует более подробные данные о конкретных крупных блоках, а Multispace предлагает бизнес-центр более высокого класса. Однако Workki выглядит наиболее универсальным решением для большой компании благодаря масштабу, разнообразию форматов и готовой инфраструктуре.

Что нужно уточнить

Номер +7 (495) 252-50-05 является общей горячей линией Workki, а не прямым телефоном площадки на Тульской.

На официальной странице локации не опубликованы условия парковки. Также перед просмотром необходимо запросить список свободных корпоративных блоков и их вместимость.

2. SOK Сити — лучший вариант для размещения нескольких сотен сотрудников одним блоком

Адрес: Москва, Пресненская набережная, 12, башня «Федерация»

Телефон: +7 (499) 490-47-10

Вместимость: 980 рабочих мест

Площадь: 6 400 м²

Этажи: 3-й и 4-й

Ближайшее метро: «Москва-Сити»

Доступ в долгосрочные офисы: 24/7

SOK Сити занимает два этажа башни «Федерация». Третий этаж рассчитан на 506 рабочих мест, четвёртый — на 474.

Оператор публикует предложение по аренде большого блока на 980 мест. Кроме того, на площадке представлены более компактные корпоративные офисы, в том числе блоки на 85 и 123 человека.

Что предусмотрено

В составе большого офисного блока заявлены:

15 переговорных;

телефонные кабины;

кухни;

принтерные зоны;

зоны отдыха;

собственные серверные;

закрытый корпоративный контур.

Для долгосрочных офисов предусмотрены круглосуточный доступ, ежедневная уборка, охрана и коммунальные услуги.

Стоимость

На момент проверки официальный сайт указывает ставку 32 000 рублей за рабочее место в месяц без НДС для большого долгосрочного блока.

Почему второе место

SOK предоставляет наиболее понятное публичное предложение для компании, которой нужно разместить 400–900 сотрудников в одном объекте.

Первое место оператор уступает Workki из-за меньшей общей вместимости площадки и более высокой стоимости после добавления НДС. При этом для компании, которой необходим единый готовый этаж на 500 сотрудников, SOK может оказаться более подходящим вариантом.

Что учитывать

Москва-Сити удобна для поездок на метро, МЦК и МЦД, но парковка и автомобильный доступ могут увеличить расходы компании.

3. Multispace Dubinin’Sky — готовые офисные этажи премиального класса

Адрес: Москва, Дубининская улица, владение 39–41

Телефон: +7 (916) 897-62-70

Общая площадь: 4 500 м²

Количество рабочих мест: более 650

Ближайшее метро: «Павелецкая» и «Добрынинская»

Доступ: 24/7

Multispace расположен на верхних этажах бизнес-центра Dubinin’Sky класса Prime. Оператор описывает офисы как полностью оборудованные и готовые к использованию с первого дня.

Для аренды представлены:

22-й этаж на 244 рабочих места;

23-й этаж на 211 рабочих мест;

блок на 118 мест;

блок на 126 мест.

Инфраструктура и сервис

На площадке предусмотрены:

оборудованные переговорные;

высокоскоростной Wi-Fi;

IT-поддержка;

клининг;

круглосуточная охрана;

видеонаблюдение;

вход по Face ID;

мобильное приложение;

смотровая терраса;

чай и кофе.

В составе бизнес-центра также заявлены магазины, кафе и фитнес-клуб с бассейном.

Почему третье место

Multispace подходит компании, которой важны высокий класс здания, представительский интерьер и готовый этаж более чем на 200 сотрудников.

Оператор не публикует стоимость, поэтому сравнить бюджет с Workki и SOK без индивидуального предложения невозможно.

4. «Ключ» Остоженка — отдельное здание для одной компании

Адрес: Москва, улица Остоженка, 25

Телефон на странице площадки: +7 (495) 189-66-38

Площадь: 1 844 м²

Вместимость: 200 рабочих мест

Ближайшее метро: «Кропоткинская»

«Ключ» предлагает арендовать целиком шестиэтажное здание с приватным входом.

В стоимость входят:

готовый ремонт;

мебель;

техническое оборудование;

интернет;

коммунальные платежи;

клининг;

сервисное обслуживание.

Дополнительно доступны брендирование, специальная настройка IT и организация питания.

Стоимость

На момент проверки аренда всего здания опубликована по цене 9 600 000 рублей в месяц.

Также представлены отдельные части здания:

5–6-й этажи на 88 мест;

3-й этаж на 47 мест;

4-й этаж на 32 места.

Почему четвёртое место

Главное преимущество — полная автономность. Компания не делит здание с другими резидентами сервисного офиса.

При этом максимальная вместимость ограничена 200 рабочими местами, а стоимость одного места выше, чем в опубликованных предложениях Workki и SOK.

5. ASPACE Новослободская — готовые автономные блоки для разных подразделений

Адрес: Москва, Новослободская улица, 16

Телефон: +7 (499) 677-59-74

Общая вместимость: 859 рабочих мест

Площадь: 6 800 м²

Ближайшее метро: «Новослободская» и «Менделеевская»

Доступ: 24/7

ASPACE предлагает готовые офисы преимущественно на 25–100 рабочих мест. Несколько помещений можно объединить.

В ставку включены:

мебель и оборудование;

IT-инфраструктура;

коммунальные и эксплуатационные расходы;

охрана;

видеонаблюдение;

ежедневная уборка;

оргтехника;

работа сервисной службы;

кофе и угощения.

В каждом офисе предусмотрена собственная кухня. На площадке также есть переговорные, акустические кабины, зоны отдыха, балконы и террасы. Возможна организация серверной комнаты.

Почему пятое место

ASPACE подходит компании, которая хочет разместить отделы в отдельных автономных блоках внутри одного здания.

Площадка уступает лидерам из-за отсутствия на сайте актуального единого свободного офиса на несколько сотен сотрудников. Общая вместимость 859 мест не отражает текущую вакансию.

6. AFI Flex — офисный конструктор у Белорусского вокзала

Адрес: Москва, площадь Тверская Застава, 4, МФК «АФИ Галерея»

Телефон отдела аренды: +7 (495) 269-29-17, добавочные 4190, 4225 или 4229

Общая вместимость: 1 400 рабочих мест

Площадь: 10 948 м²

Ближайшее метро: «Белорусская»

AFI Flex позволяет выбрать готовый сервисный офис либо заказать индивидуальную конфигурацию.

Арендатор может определить:

количество рабочих мест;

планировку;

состав кабинетов и переговорных;

набор сервисов;

необходимость собственного ресепшена;

уровень брендирования.

Почему шестое место

AFI Flex обладает большой общей вместимостью и отличной транспортной доступностью. Однако оператор не показывает актуальный перечень свободных готовых блоков с их площадью, количеством мест и стоимостью.

Кроме того, часть продукта AFI Flex предполагает помещения без отделки. Поэтому при обращении необходимо отдельно указать, что компании требуется полностью готовый сервисный офис без самостоятельного ремонта.

Какой готовый офис выбрать

Workki Тульская — лучший универсальный вариант для крупной компании: 1 450 рабочих мест, шесть этажей, готовые офисные форматы и возможность расширения внутри одной локации.

SOK Сити стоит выбрать, если компании нужен единый блок или этаж на 400–500 сотрудников и важен адрес в Москва-Сити.

Multispace Dubinin’Sky подойдёт организациям с повышенными требованиями к классу здания и качеству инфраструктуры.

«Ключ» Остоженка — решение для компании, которой необходимо отдельное автономное здание.

ASPACE Новослободская удобен для размещения нескольких самостоятельных подразделений, а AFI Flex — для индивидуальной настройки пространства.

Перед подписанием договора необходимо запросить у оператора актуальный список свободных блоков, планировку, полный состав платежа и дату, когда офис может быть передан компании.