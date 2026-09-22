Минсельхоз планирует стимулировать закупки пшеницы на внутреннем рынке

Федеральные власти России рассматривают меры по стимулированию внутреннего потребления пшеницы с целью стабилизации зернового рынка, который испытывает давление из-за сложностей с экспортом. Одним из обсуждаемых инструментов является предоставление льготных кредитов мукомолам и животноводческим предприятиям на закупку зерна. Однако эксперты скептически оценивают эффективность данной инициативы, указывая на то, что власти предлагают переработчикам приобретать продукцию по цене, превышающей рыночную на 25%.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области уже начало сбор данных для реализации этой программы. 15 сентября ведомство разослало письмо региональным сельхозпредприятиям с просьбой предоставить информацию о возможном объеме закупок зерна при условии предоставления льготного кредитования. Документ, имеющийся в распоряжении издания «Коммерсантъ», указывает, что работа ведется по запросу Минсельхоза РФ и направлена на нивелирование рисков формирования профицита зерна за счет развития внутреннего потребления. При этом потенциальный объем закупок и кредитования рассчитывается исходя из предположения, что размер наценки составит до 10%.

В федеральном Минсельхозе подтвердили, что вопрос увеличения внутренних закупок зерна действительно прорабатывается. Параметры возможного льготного кредитования будут определены после анализа информации, собранной в регионах.

Эксперты аграрного рынка выражают сомнения в результативности предложенных мер. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что сама идея льготного кредитования выглядит позитивно, но вряд ли позволит существенно нарастить потребление зерна внутри страны. Директор аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов считает сомнительной экономическую целесообразность самого решения, особенно с учетом того, что предлагаемые условия закупок могут оказаться невыгодными для переработчиков.