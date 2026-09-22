Россия укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС

Россия в январе – июле 2026 года увеличила экспорт мороженого филе минтая в страны Европейского союза на 16% в натуральном выражении и на 44% в стоимостном. Эти данные позволили РФ укрепить статус крупнейшего поставщика данной продукции на европейский рынок, сообщает Рыбный союз.

Согласно расчетам аналитического центра Рыбного союза, выполненным на основе статистики Евростата, общий объем российского экспорта рыбы в ЕС за отчетный период составил 113 тыс. тонн на сумму 513 млн долларов США. Доля России в поставках мороженого филе минтая выросла с 44% до 51% в весовом эквиваленте.

Помимо минтая, российские экспортеры активно поставляют в Европу и другие виды рыбной продукции. За семь месяцев 2026 года экспорт мороженой трески достиг 6,3 тыс. тонн на сумму 58 млн долларов, мороженого филе трески – 6,4 тыс. тонн на сумму 78 млн долларов. Объем поставок мороженого сурими составил 5,9 тыс. тонн стоимостью 13,1 млн долларов.

Отдельное внимание в отчете уделяется возобновлению поставок мороженой сельди. После двухлетнего перерыва Россия вновь начала экспортировать эту продукцию в ЕС: за январь – июль 2026 года было отправлено 4 тыс. тонн сельди на сумму 5 млн долларов.