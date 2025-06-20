Костин назвал текущее укрепление рубля "вредным"

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин раскритиковал текущую политику искусственного поддержания сильного рубля, назвав его укрепление «вредным» для экономики. Об этом он заявил в ходе одного из мероприятий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Костина, оптимальный курс рубля в текущих условиях — 90–100 рублей за доллар . «Я думаю, что мы сейчас зря продаем валюту и искусственно поддерживаем сильную национальную валюту», — заявил он.

Глава ВТБ отметил, что рост цен на нефть, обусловленный напряженностью на Ближнем Востоке, дополнительно способствует укреплению рубля. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что к концу года курс доллара может вернуться к отметке около 90 рублей.

При этом Костин подчеркнул: для обеспечения бюджетной сбалансированности более комфортным уровнем был бы курс около 100 рублей за доллар. Он также обратил внимание на то, что недавняя трехкратная корректировка дефицита бюджета — это серьезный сигнал, требующий внимания со стороны финансовых властей.