Пограничный патруль США не впустил ни одного нелегала в прошлом месяце

По данным New York Post в прошлом месяце Пограничная служба США не впустила ни одного нелегального иммигранта на территорию США. Это стало очередной победой президента Дональда Трампа в его неустанной приверженности делу обеспечения безопасности страны и замечательным поворотом событий по сравнению с 62 000 нелегалов, запущенных в страну при администрации Байдена всего год назад.

Сотрудники пограничной службы не впустили ни одного мигранта в США в прошлом месяце ошеломляющее снижение после того, как администрация Байдена в мае 2024 года допустила в страну 62 000 нелегальных мигрантов, сообщает The Post.

В прошлом месяце агенты поймали 8725 мигрантов, незаконно пересекавших южную границу. Это на 93% меньше, чем в мае 2024 года, когда было поймано 117 905 человек, согласно внутренним данным, полученным The Post.

Исполняющий обязанности комиссара Таможенной и пограничной службы Пит Флорес заявил, что это результат жесткой пограничной политики администрации Трампа.