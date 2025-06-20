Сергей Когогин: КАМАЗ фиксирует «заморозку» рынка грузового транспорта

Совладелец и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что рынок грузового транспорта в России переживает не просто спад, а настоящую «заморозку». Об этом он сообщил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Наш „барометр“ говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одним словом „ух“, цитирует Когогина издание.

По его словам, текущая ситуация на рынке остается сложной, несмотря на снижение ключевой ставки Центрального банка на один процентный пункт. По оценкам экспертов КАМАЗа, это позволило бы сэкономить около 3 миллиардов рублей в год на кредитных выплатах, однако, как отметил Когогин, такие меры не способны изменить общую конъюнктуру.

В рамках участия в ПМЭФ-2025 Сергей Когогин также принял участие в тестовой поездке на беспилотном магистральном тягаче первого поколения «Маяк-1», который двигался в автономном режиме. Год назад глава компании тестировал другую модель беспилотный тягач на базе «КАМАЗ-54901».

Оба испытания проходили на трассе М-11 «Нева». По словам Когогина, если в 2024 году управление автономным транспортом показалось ему скучным, то нынешняя поездка подтвердила: технология работает, хотя чувство монотонности движения остаётся.