Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Россией

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал ведущие страны Европейского союза организовать саммит с Россией для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Как отмечается, такой шаг следует предпринять сразу после достижения возможного соглашения между Россией и США.

Орбан раскритиковал руководство ЕС за «фактическое самоустранение» от процесса урегулирования украинского кризиса. В этой связи он положительно оценил появившиеся сообщения о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, назвав это «хорошей новостью».

По мнению венгерского лидера, Брюссель не способен эффективно представлять интересы Европы в ключевых международных вопросах, о чём, по его словам, свидетельствуют неудачные переговоры с Вашингтоном по вопросам импортных тарифов. «От Брюсселя мало толку», — констатировал Орбан.

Он призвал канцлера Германии и президента Франции выступить в роли представителей европейского континента и лично отправиться в Москву для проведения переговоров. «Такой саммит должен состояться, потому что этот конфликт касается Европы», — подчеркнул премьер-министр Венгрии, настаивая на необходимости прямого диалога между ведущими европейскими державами и Россией.