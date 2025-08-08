Международная доставка нестандартных грузов: опыт «Деловых Линий»

Организация перевозки крупногабаритных грузов: от задачи до реализации

В сфере международных перевозок «Деловые Линии» специализируются на доставке нестандартных грузов. Заместитель генерального директора по развитию компании Дмитрий Хрущалев делится опытом организации таких перевозок.

Об этапах международной перевозки нестандартного габаритного груза:

Оценка и планирование. На первом этапе специалисты детально изучают характеристики груза, включая габариты, вес и особенности конструкции. Учитываются хрупкость элементов, чувствительность к вибрациям и температурным перепадам. Затем разрабатывается маршрут с учётом внешних факторов и рисков. Завершается этап предварительной оценкой стоимости и сроков перевозки. Организация международной перевозки и получение разрешений. Для доставки нестандартных грузов требуется взаимодействие с дорожными службами, Госавтоинспекцией и владельцами инфраструктурных объектов. Транспортировка. На всём пути поддерживается связь между водителем, сопровождающими специалистами и диспетчерской службой. Это позволяет оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки или погодных условий. Особое внимание уделяется погрузочно-разгрузочным работам, которые часто требуют специальной техники и квалифицированных сотрудников.

Ключевые сложности и пути их преодоления

В международных перевозках, говорит Дмитрий Хрущалев, логистические операторы сталкиваются с разработкой оптимального маршрута и получением необходимых разрешений. Для минимизации рисков задержек на маршруте важна заблаговременная подготовка полного пакета документов.

Обеспечение сохранности груза на всех этапах транспортировки требует комплексного подхода. Компании применяют надёжную упаковку, системы крепления, обучение персонала и постоянный мониторинг параметров перевозки.

В середине апреля, привел пример Дмитрий Хрущалев, компания «Деловые Линии» организовала перевозку двух макетов стрелочного перевода из Новосибирска в Ташкент для участия в международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2025». Груз должен был прибыть в Узбекистан не позднее 27 апреля.

Особенностью груза стали хрупкие стеклянные элементы, требовавшие особого подхода к упаковке. Габариты груза с упаковкой составили 160×65×25 см при весе 62 и 63 кг для каждого места. Для успешной доставки специалисты по международным перевозкам провели переговоры с авиакомпанией о допустимости доставки такого груза.

«Деловые Линии» успешно справились с задачей, доставив груз получателю на 2 дня раньше установленного срока. Этот проект показал, что даже при работе с относительно небольшими, но нестандартными грузами важен комплексный подход.

Опыт «Деловых Линий» в доставке оборудования из Индии

Клиент обратился с запросом на перевозку 10 тонн оборудования из Мумбаи в Санкт-Петербург. Груз нужно было доставить быстро и одним рейсом, проконтролировать фумигацию в Индии.

Организация перевозки с момента запуска и до получения груза клиентом заняла всего неделю. Это удалось сделать благодаря тому, что «Деловые Линии» подписали договор ТЭО с компанией-резидентом Индии.

Груз успешно прошёл таможенное оформление в Индии и вылетел прямым рейсом в Шереметьево. В столице оборудование перегрузили на три специально выделенных машины и доставили до адреса в Санкт-Петербурге.

Перевозка нестандартных грузов в сегменте международных доставок требует особого подхода: при правильном планировании, уверены в «Деловых Линиях», и профессиональном подходе можно успешно решить даже сложные задачи.