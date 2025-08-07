Эпидемия чикунгуньи охватила Китай: 7000 заражённых

Гуандун, Китай — В южнокитайской провинции Гуандун разразилась масштабная вспышка вируса чикунгунья. По последним данным, число заражённых превысило 7000 человек, и эпидемия продолжает набирать обороты. Только в городе Фошань за одну неделю зафиксировано более 3000 новых случаев.

Вирус чикунгунья, передающийся через укус инфицированного комара, вызывает сильную лихорадку с температурой до 40°C, мучительную ломоту в суставах, сыпь и выраженную слабость. Медики предупреждают: последствия болезни могут сохраняться месяцами, включая хронические боли и усталость.

Больницы региона переполнены. Пациентов изолируют под защитными сетками, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Местные власти ввели чрезвычайные меры: улицы и дворы систематически обрабатывают мощными инсектицидами, а за контролем популяции комаров теперь следят дроны с тепловизорами и датчиками.

Для борьбы с эпидемией учёные пошли на радикальные меры — в природу выпустили генетически модифицированных «комаров-хищников». Эти насекомые не кусают людей, но уничтожают личинок обычных комаров, в том числе переносчиков вируса.

Тем, кто игнорирует санитарные нормы — например, не убирает стоячую воду в бочках или цветочных горшках — грозят штрафы до 10 000 юаней (около 1400 долларов). Власти призывают население закрывать окна, использовать репелленты и избегать пребывания на улице в вечерние часы, когда комары наиболее активны.

Международные эксперты следят за ситуацией, опасаясь, что вирус может распространиться за пределы Китая. Чикунгунья, ранее распространённый в тропических регионах Африки, Азии и Латинской Америки, всё чаще появляется в новых географических зонах — из-за изменения климата и роста международных перемещений.

Власти Гуандуна объявили режим повышенной готовности. Полная ликвидация вспышки, как ожидается, займёт месяцы.