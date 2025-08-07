Ozon повысил прогноз роста оборота на 2025 год до 40%

Маркетплейс Ozon объявил о пересмотре своих финансовых прогнозов на 2025 год в сторону повышения. Компания теперь ожидает роста оборота (GMV, включая услуги) на уровне примерно 40% год к году, а скорректированную EBITDA — в диапазоне 100–120 млрд рублей.

Ранее Ozon прогнозировал рост GMV в диапазоне 30–40%, а скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (скорр. EBITDA) — на уровне 70–90 млрд рублей. Таким образом, новые ожидания свидетельствуют о значительной уверенности компании в ускорении развития бизнеса.

По итогам 2024 года оборот Ozon превысил 2,87 трлн рублей, а скорректированная EBITDA составила 40,08 млрд рублей, что стало важным этапом на пути к прибыльности и расширению доли рынка.

Повышенный прогноз обусловлен устойчивым спросом, ростом числа активных покупателей, расширением сервисной составляющей (включая финтех, доставку и логистику) и эффективностью внутренних операций. В компании отмечают, что продолжают инвестировать в технологии, автоматизацию и развитие собственной инфраструктуры, что позволяет масштабироваться без резкого увеличения издержек.

Аналитики отмечают, что такие амбициозные планы подчёркивают лидерские позиции Ozon на российском e-commerce рынке и его потенциал для дальнейшего роста даже в условиях высокой конкуренции.

Ранее в этом году компания также сообщала о росте выручки и увеличении доли собственных продаж, что, по мнению экспертов, способствует улучшению маржинальности и устойчивости бизнес-модели.

Окончательные итоги 2025 года покажут, насколько точно Ozon сможет реализовать свои прогнозы, но уже сейчас повышенные ожидания вызывают позитивную реакцию на рынке.