В июле банки выдали наличных кредитов на 345 млрд рублей — рост на 23%

Рынок потребительского кредитования в России продолжает восстанавливаться после глубокого спада осенью 2024 года. В июле объём выдачи кредитов наличными вырос на 23% по сравнению с июнем и достиг 345 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG. Это уже седьмой месяц подряд роста выдач, что указывает на постепенное оживление спроса.

Основными факторами восстановления рынка стали отложенный спрос и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Центрального банка. В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых, что дало сигнал к возможному удешевлению кредитов. Однако реальное снижение ставок по потребительским займам пока происходит медленно.

По данным платформы «Финуслуги», по состоянию на 6 августа средняя полная стоимость кредита (ПСК) наличными без обеспечения в банках из топ-20 составляет 34,1% годовых, при максимальной ставке — до 43,3% годовых. При этом после снижения ключевой ставки средняя ПСК упала всего на 0,23 процентного пункта, что свидетельствует о постепенном характере процесса.

«Быстрого удешевления кредитов не происходит: процесс снижения процентных ставок по ссудам постепенный и зависит от баланса рисков, управления кредитным качеством и маржинальности бизнеса», — пояснил Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и развитию платформы «Финуслуги».

Отдельным трендом становится рост спроса на кредиты под залог недвижимости. Банки стали выдвигать менее жесткие требования к таким займам, что делает их более доступными для широкого круга заемщиков. Эксперты отмечают, что обеспеченные кредиты становятся альтернативой дорогому необеспечененному кредитованию в условиях высоких ставок.

Однако с ожидаемым дальнейшим снижением ключевой ставки и общей ПСК, спрос, вероятно, начнёт возвращаться к необеспеченным займам, которые традиционно более востребованы среди населения.

Несмотря на рост, объём выдач в июле почти в два раза ниже, чем годом ранее, что говорит о сохраняющейся осторожности как со стороны банков, так и заемщиков. Тем не менее, устойчивая динамика последних месяцев даёт основания полагать, что рынок потребительского кредитования постепенно входит в фазу восстановления.