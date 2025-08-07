Депутаты Госдумы предложили запретить передачу долгов коллекторам при просрочке свыше 60 дней

В России могут ввести строгие ограничения на передачу долгов физических лиц коллекторским агентствам. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, предложивший запретить банкам передавать просроченные задолженности коллекторам, если срок невыплаты превышает 60 дней.

Согласно подготовленному законопроекту, который планируется внести в Госдуму, передача долгов третьим сторонам будет разрешена только при просрочке до 60 дней — и то только с согласия самого должника. В случае, если задолженность не погашается дольше двух месяцев, банки не смогут её уступать коллекторским агентствам.

Как отмечается в документе, с которым ознакомились «Известия», инициатива направлена на защиту граждан от агрессивного взыскания и необоснованного роста долгов из-за начисления процентов, штрафов и пеней уже после передачи дела коллекторам. В Госдуме считают, что сегодня некоторые агентства получают значительную прибыль именно за счёт долгов с длительной просрочкой, что усиливает финансовую нагрузку на заёмщиков.

«Предлагается установить запрет на передачу долгов коллекторским агентствам при просрочке свыше 60 дней. Это поможет снизить риски злоупотреблений и защитит права потребителей финансовых услуг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в России уже второй год подряд наблюдается тенденция к снижению доли «микродолгов» — задолженностей размером до 50 тысяч рублей. В то же время отмечается рост объема просроченных долгов по крупным кредитам, включая ипотеку, автокредиты и потребительские займы на значительные суммы.

Эксперты отмечают, что новая мера может изменить структуру рынка взыскания: банки будут вынуждены либо усиливать собственные службы работы с просрочками, либо быстрее передавать дела в суд. При этом защита прав должников может усилиться, особенно в отношении уязвимых категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Однако в банковском сообществе высказывают осторожные опасения: ограничение на передачу долгов может снизить эффективность взыскания и увеличить объём безнадёжных задолженностей.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме ожидается в ближайшие месяцы. Если инициатива будет поддержана, она станет одним из самых серьёзных изменений в регулировании коллекторской деятельности за последние годы.