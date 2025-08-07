Росстандарт запретил ввоз и продажу китайских тягачей и самосвалов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak

В России введён запрет на импорт и реализацию крупнотоннажных грузовиков китайских марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Соответствующее решение принял Росстандарт, обосновав его несоответствием техники российским требованиям безопасности.

Запрет касается исключительно тягачей и самосвалов — тяжёлой коммерческой техники, активно используемой в строительстве, логистике и промышленности. По данным ведомства, грузовики не соответствуют нормам по эффективности тормозной системы, уровню шума, оснащённости системой экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС) и правильной идентификации органов управления транспортным средством.

Это уже не первый подобный шаг. В феврале 2024 года аналогичные ограничения были введены в отношении китайских грузовиков Shacman, которым также предъявили претензии по шумности и безопасности. Тогда эксперты отметили, что такие меры могут быть связаны с защитой интересов отечественных производителей.

Несмотря на это, китайские бренды продолжают доминировать на российском рынке грузовиков. По итогам прошлого года шесть из десяти самых продаваемых моделей принадлежали китайским автопроизводителям. Лидером стал Sitrak, опередив даже легендарный КамАЗ, занявший второе место. На восьмом месте — «Урал», а белорусский МАЗ оказался на седьмом.

Такое доминирование китайской техники делает запрет особенно заметным, однако эксперты сомневаются в его масштабных последствиях для рынка.

Георгий Властопуло, старший партнер компании «Оптималог», считает, что за решением Росстандарта стоит промышленное лобби, в первую очередь — интересы КамАЗа и других отечественных производителей:

«Это однозначно лобби КамАЗа либо наших производителей, таким образом они защищают возможность реализации и производства собственного подвижного состава. Буквально пару недель назад мы видели новость, что КамАЗ переходит на четырёхдневную рабочую неделю из-за падения спроса. А вчера стало известно, что долги автоперевозчиков по налогам приближаются к 10 миллиардам рублей. ФНС намерена жёстко взыскивать задолженность. Состояние отрасли — далеко от благополучного».

По его словам, в текущих условиях обновление автопарка для большинства перевозчиков экономически невыгодно — даже снижение ставок лизинга на 2% не компенсирует роста издержек из-за подорожавшего топлива и высоких зарплат водителей.

«Спрос на грузовики упал почти вдвое — по последним данным, продажи снизились на 48,7% в годовом сравнении. При таких темпах ввоз дополнительной техники был бы избыточным. Поэтому я не думаю, что запрет серьёзно повлияет на рынок. Дефицита не будет, последствия ощущаться не будут — просто исчезнет ещё один канал поставок в условиях и без того слабого спроса».

Тем не менее, запрет может ускорить переход перевозчиков на другие бренды или стимулировать спрос на отечественные аналоги. Однако в условиях экономической нестабильности и высокой себестоимости владения техникой, массовое обновление автопарка в ближайшее время маловероятно.