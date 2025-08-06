Молодой российский бренд бритв INFINITY рассматривает покупку небоскрёба в «Москва-Сити» для размещения штаб-квартиры

Москва, 6 августа 2025 года — Молодой российский бренд бритв INFINITY, стремительно завоевавший лидерство в сегменте бритв на маркетплейсах, планирует масштабное расширение. По данным инсайдеров, компания рассматривает приобретение одной из башен делового центра «Москва-Сити» - Империя ll.

От стартапа до лидера рынка

INFINITY появился на рынке всего 1,5 года назад, но уже обогнал международных гигантов вроде Gillette и Bic по продажам на российских маркетплейсах. Бренд сделал ставку на инновационные материалы, эргономичный дизайн и прогрессивный digital-маркетинг, включая коллаборации с топовыми блогерами.

Такой успех требует нового уровня корпоративной инфраструктуры — и, судя по всему, INFINITY готов к смелым шагам.

Что дальше?

Официальных заявлений от INFINITY пока нет, но инсайдеры утверждают, что решение будет принято до конца сентября. В случае успеха бренд станет первым стартапом в сфере гигиены, обосновавшимся в «Москва-Сити».

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