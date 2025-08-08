CNN: Пентагон изменил правила поставок оружия Украине

Пентагон в июле внес существенные изменения в свою политику предоставления военной помощи Украине, получив право возвращать уже предназначенное для Киева оружие и снаряжение обратно в американские запасы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, ознакомившиеся со служебной запиской заместителя министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби, датированной прошлым месяцем.

Согласно документу, Министерство обороны США теперь имеет возможность перенаправить вооружения, ранее выделенные Украине, на пополнение сокращающихся собственных резервов. «У министерства обороны есть возможность вернуть определённое оружие и снаряжение, предназначенные Украине, обратно на американские склады... Это радикальный шаг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для поддержки Украины, будут направлены на восстановление национальных запасов США», отмечает CNN.

Как уточняется, приостановка поставок вооружений Киеву в июле была осуществлена министром обороны Питом Хегсетом в соответствии с этой запиской. Документ остаётся в силе, несмотря на то что фактического изъятия оружения пока не происходило. Однако, если такие действия будут предприняты, Украина может лишиться военной помощи на миллиарды долларов.

В рамках нового подхода Пентагон также ввёл цветовую классификацию своих военных запасов: «красную», «жёлтую» и «зелёную» зоны. «Красная» категория означает критическую нехватку определённых видов вооружений в американских арсеналах, и их передача за рубеж требует личного одобрения министра обороны. В эту категорию попали, в частности, ракеты для зенитных ракетных систем Patriot, а также ряд других систем ПВО и боеприпасов.

Ранее телеканал NBC сообщил, что решение о приостановке помощи было принято Хегсетом в одностороннем порядке. CNN позднее добавил, что министр не согласовал это решение с администрацией президента Дональда Трампа заранее, что вызвало обеспокоенность в Белом доме.

Изменение политики Пентагона поднимает вопросы о будущем масштаба военной поддержки Украины и приоритетах США в условиях напряжённой геополитической обстановки и растущих потребностей собственных вооружённых сил.