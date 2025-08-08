Правительство России списало более 29 млрд рублей долгов 12 регионам

Правительство России по итогам реализации регионами крупных инфраструктурных проектов приняло решение списать часть их задолженности по бюджетным кредитам. Документ, предусматривающий такую меру поддержки для 12 субъектов РФ, подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в 2025 году эти регионы получили право на списание до 66% своих долгов — общая сумма составила более 29 миллиардов рублей. Цель инициативы — поощрить эффективное расходование бюджетных средств и ускорить развитие региональной инфраструктуры.

Среди регионов, которым предоставлена данная льгота:

Республика Коми,

Республика Мордовия,

Чувашская Республика,

Краснодарский край,

а также Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Объём списанного долга соответствует средствам, которые регионы направили на важные социальные и экономические задачи: модернизацию объектов ЖКХ, расселение аварийного жилищного фонда, обновление городского транспорта и развитие «опорных населённых пунктов».

Также финансирование шло на реализацию инвестиционных программ, пополнение капитала фондов поддержки промышленности, а также на укрепление гарантийных и микрофинансовых структур. Особое внимание уделено поддержке компаний, работающих на территориях с особыми налоговыми режимами.

В правительстве подчеркивают, что такие меры помогают улучшить финансовое положение регионов и мотивируют их к более активному внедрению масштабных инфраструктурных проектов.